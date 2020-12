Dritter Lockdown trifft Österreichs Wirtschaft erneut stark

Das Wifo hat für die neue Konjunkturprognose von Freitag bereits ein solches Szenario gerechnet: Demnach würde auch im ersten Quartal 2021 die Wirtschaftsleistung sinken und im Gesamtjahr nur ein BIP-Plus von 2,5 statt 4,5 Prozent möglich sein. Tangiert wäre vor allem der Tourismus, wohl mindestens bis Februar, hieß es seitens des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo).

Im Szenario "Dritter Lockdown" nimmt das Wifo ein vollständiges Herunterfahren für vier Wochen an - ab Ende Jänner 2021 und danach einen teilweisen Lockdown bis Ende März mit weiter geschlossenen Gaststätten und Beherbergungsbetrieben. Nun dürfte aber gleich nach Weihnachten bis 18. Jänner heruntergefahren werden, offiziell wird die Politik das am Abend verkünden.

"Es sieht so aus, als ob unser Lockdown-3-Szenario jetzt Realität wird. Ich rechne damit, dass dieses Szenario hält", so Wifo-Chef Christoph Badelt. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es ohne dritten Lockdown schaffen, nimmt von Stunde zu Stunde ab", meinte der beim Wifo für die Prognose verantwortliche Experte Stefan Schiman in einem Onlinepressegespräch. Die Auswirkungen würden jedoch schwächer sein als im Frühjahr, wenn jetzt kürzer geschlossen sei und die Industrie ja weiterproduziere.

Im ersten Halbjahr 2021 werde das BIP weiter absinken und der Zuwachs im Gesamtjahr nur 2,5 Prozent betragen, das Tempo der Expansion dann aber 2022 auf 5,1 Prozent zulegen. Die Alternativvariante habe man gerechnet, weil "wir dachten es liegt in der Luft, dass es noch einen dritten Lockdown geben wird", so Badelt im Radio. Ökonomisch gesehen sei es unerheblich, ob der Lockdown nun etwas früher oder später komme. Ob es ab Mitte 2021 keiner wirtschaftlichen Einschränkungen mehr bedürfe, könne er nicht beantworten, das sei "eine epidemiologische Aussage". Die Frage, wie lang man sich die Krise leisten könne, stelle sich nicht: "Solange wir nur so die Zahl der Krankheiten herunterbringen, müssen wir die ökonomischen Kosten tragen."

Beim Institut für Höhere Studien (IHS) würde der dritte Lockdown nur eine leichte Anpassung der Konjunkturprognose für kommendes Jahr erfordern, keine massive, sagte IHS-Chef Martin Kocher vor Journalisten. Die erneute Infektionswelle bremse den Aufschwung, die Pandemie sei zu einer gewissen Wellenbewegung geworden. Deshalb habe man auch in der Vergangenheit dazu aufgerufen, die Infektionszahlen gering zu halten - was auch Kritik hervorgerufen habe, weil das Wirtschaftsexperten gesagt haben.

Für heuer erwarten Wifo und IHS 7,3 bzw. 7,5 Prozent Einbruch der Wirtschaftsleistung, für 2021 dann in ihren Grundannahmen 4,5 bzw. 3,1 Prozent Anstieg, wobei das IHS für 2021 optimistischer ist als das Wifo. Fürs übernächste Jahr, 2022, sind Wifo und IHS verhalten optimistisch, das BIP-Plus soll dann in den Basisannahmen 3,5 bzw. 3,8 Prozent betragen.

Die Arbeitslosenrate, die 2019 nach nationaler Rechnung 7,4 Prozent betrug, dürfte heuer nach Einschätzung beider Institute auf 9,9 Prozent klettern und 2021 mit 9,3 (Wifo) bzw. 9,7 (IHS) Prozent sehr hoch bleiben. Nach 0,7 Prozent Budgetüberschuss gemessen am BIP im Vorjahr dürften heuer 10,1 bzw. 10,7 Prozent Budgetabgang ins Haus stehen, 2021 dürfte das Minus 5,5 bzw. 6,4 Prozent betragen, übernächstes Jahr 3,0 Prozent, sind sich die Fachleute momentan einig.

Handelsverband: Ein dritter Lockdown kostet bis zu 3 Mrd. Euro Umsatz

Der laut Verhandlerkreisen fixierte dritte Corona-Lockdown von 26. Dezember bis 18. Jänner 2021 würde laut Handelsverband den Betrieben bis zu 3 Mrd. Euro Umsatz kosten. Auch in den beiden anderen Lockdowns hätte der Umsatzausfall rund 900 Mio. Euro pro Woche betragen, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zur APA.

Will warnte davor, dass ein dritter harter Lockdown die wirtschaftliche Lage der Handelsbetriebe verschärfen und 60.000 Arbeitsplätze akut gefährden würde. Das angedachte "Freitesten", um Geschäftslokale ab 18. Jänner betreten zu können, wäre ein Amazon-Förderungsprogramm und würde dem stationären Handel Kunden und Existenzgrundlage entziehen, kritisierte der Handelsverband-Geschäftsführer. Handelsmitarbeiter könnten auch nicht die Kontrollfunktion für das "Freitesten" übernehmen. "Sinnvoller wäre ein Positiv-Anreiz in Form von Einkaufsgutscheinen für alle, die sich freiwillig testen lassen", so Will. Der Verband drängt außerdem darauf, dass kontaktloses "Click & Collect" (online bestellen und dann persönlich abholen gehen, Anm.) im Falle eines dritten Lockdowns unbedingt erlaubt sein müsse.

Die Zeit nach Weihnachten ist für den Handel auch wirtschaftlich wichtig. "Das Weihnachtsgeschäft zwischen den Feiertagen ist von enormer Bedeutung, da Menschen Geld-, Gutschein- und Warengeschenke einlösen oder umtauschen", sagte Will.

Der Handelsverband ist ein Verein und die Interessensvertretung von über 4.000 Handelsbetrieben. Der Verband fordert von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in der Coronakrise auch eine bessere Informationspolitik. "Transparente Kommunikation ist die Basis für Planungssicherheit, sowohl für die Konsumenten als auch für die Händler. Was wir nicht brauchen können, sind vage Ankündigungen über etwaige Verschärfungen ohne entsprechend vorbereitete Verordnungen", sagte Handelsverbands-Geschäftsführer Will.

Sollte der dritte Lockdown heute fixiert werden, fordert der Handelsverband einen Umsatzersatz von jedenfalls 80 Prozent. Außerdem müssten auch indirekt betroffene Unternehmen entschädigt werden. Auch die Förderobergrenze von 800.000 Euro müsse auf jeden Fall dringend entfallen, um mittelständischen und großen Händler zu helfen.

APA