Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.06.2026 20:47:21
Dritter Verlusttag in Folge: SpaceX-Aktie stürzt zweistellig ab
Nach dem starken Börsenstart verlieren die Titel des US-Raumfahrtkonzerns SpaceX am dritten Tag in Folge mehr als zehn Prozent. Die anfängliche Euphorie nach dem IPO wird damit deutlich ausgebremst.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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