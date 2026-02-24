KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
24.02.2026 09:59:40
Dritter Zuhörer und Helfer: Deutsche Telekom plant KI-Assistent direkt in Telefonaten
Mit einem eigenen Assistenen will die Deutsche Telekom den KI-Vorreitern aus den USA Konkurrenz machen. Der "Magenta AI Call Assistant" soll kommende Woche präsentiert werden und direkt in Telefonaten mitwirken können.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
17:59
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
17:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
15:59