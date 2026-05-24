Driven Brands Holdings Aktie
WKN DE: A2QL6Z / ISIN: US26210V1026
|
24.05.2026 16:36:47
Driven Brands Generated $1.9 Billion in Revenue. So Why Did an Investor Cut $4 Million?
On May 15, 2026, III Capital Management disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 255,860 shares of Driven Brands (NASDAQ:DRVN), an estimated $3.60 million transaction based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated May 15, 2026, III Capital Management sold 255,860 shares of Driven Brands during the first quarter. The estimated transaction value was $3.60 million, calculated from the period’s average closing price. The quarter-end value of the fund’s Driven Brands stake declined by $3.96 million, a figure that includes both the sale and changes in the stock price.Driven Brands leverages a portfolio of established brands to serve a broad customer base. The company’s multi-brand strategy and mix of service offerings provide scale advantages and recurring revenue streams. Driven Brands’ focus on both retail and commercial clients positions it to capture demand across multiple segments of the automotive aftermarket.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Driven Brands Holdings Inc Registered Shs
|
24.02.26
|Ausblick: Driven Brands zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Driven Brands Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Driven Brands Holdings Inc Registered Shs
|13,77
|2,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.