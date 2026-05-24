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Driven Brands Holdings Aktie

Driven Brands Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL6Z / ISIN: US26210V1026

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24.05.2026 16:36:47

Driven Brands Generated $1.9 Billion in Revenue. So Why Did an Investor Cut $4 Million?

On May 15, 2026, III Capital Management disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 255,860 shares of Driven Brands (NASDAQ:DRVN), an estimated $3.60 million transaction based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated May 15, 2026, III Capital Management sold 255,860 shares of Driven Brands during the first quarter. The estimated transaction value was $3.60 million, calculated from the period’s average closing price. The quarter-end value of the fund’s Driven Brands stake declined by $3.96 million, a figure that includes both the sale and changes in the stock price.Driven Brands leverages a portfolio of established brands to serve a broad customer base. The company’s multi-brand strategy and mix of service offerings provide scale advantages and recurring revenue streams. Driven Brands’ focus on both retail and commercial clients positions it to capture demand across multiple segments of the automotive aftermarket.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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