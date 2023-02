Driven Brands informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Driven Brands hat am 22.02.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,250 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 539,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 391,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,22 USD. Im Vorjahr waren 0,880 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Driven Brands in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 38,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,03 Milliarden USD im Vergleich zu 1,47 Milliarden USD im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,21 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 2,04 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at