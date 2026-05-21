Driven Brands öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Driven Brands veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,940 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 460,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 564,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,850 USD. Im Vorjahr hatte Driven Brands -1,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,39 Prozent zurück. Hier wurden 1,86 Milliarden USD gegenüber 2,34 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at