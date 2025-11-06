Driven Brands: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Driven Brands hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 591,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 535,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at