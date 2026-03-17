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17.03.2026 10:00:31
Driverless Big Rigs Are Coming to American Highways, and Soon
There are active test runs in Texas, and a handful of companies are banking on making a big entry into the market as early as next year.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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