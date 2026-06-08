Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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09.06.2026 01:05:32
Driving test booking rules tightened after thousands of no shows
Learner drivers can only swap their test to the three centres nearest to their original booking.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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