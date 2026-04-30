Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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30.04.2026 07:38:00
DRM-Aufregung um Playstation 5: Laut Sony nur ein einzelner Online-Check nötig
Nutzer befürchten, dass PS5-Spiele alle 30 Tage einen Online-DRM-Check benötigen. Nach tagelangen Spekulationen gibt Sony nun Entwarnung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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