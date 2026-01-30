30.01.2026 17:42:38

Drogeriekette dm ruft Aufstrich wegen falschen Inhalts zurück

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Drogeriekette dm ruft einen Aufstrich zurück, weil einige Gläser einen anderen Inhalt haben als angegeben - und dies für Cashew-Allergiker Folgen haben kann. Es geht um den Artikel "dmBio Getrocknete Tomate & Feta Genuss-Aufstrich" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Juni 2027, wie das Unternehmen mitteilte.

In einige Gläser wurde nicht der "dmBio Tomate & Feta"-Aufstrich gefüllt, sondern ein "Cashewcreme-Aufstrich mit getrockneter Tomate & Pinienkernen", wie es hieß. Das Allergen Cashew sei nicht auf dem Etikett angegeben. Die betroffenen Gläser hätten zudem einen Deckel mit Aufdruck "Nabio".

Sollten Kunden an einer entsprechenden Allergie oder Unverträglichkeit leiden, würden sie dringend gebeten, vom Verzehr abzusehen und das Produkt ungeöffnet oder bereits angebrochen in die Märkte zurückzubringen. Für Menschen ohne entsprechende Allergien oder Unverträglichkeiten sei der Verzehr unbedenklich./ols/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen