Drogeriemarktkette dm legt Jahreszahlen vor

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Drogeriemarktkette dm ist seit Jahren auf Wachstumskurs - wie sich die Zahlen im vergangenen Geschäftsjahr entwickelt haben, teilt das Unternehmen an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) mit. Der Branchenprimus mit Sitz in Karlsruhe ist gut durch die Corona-Krise gekommen - auch dank eines kräftigen Wachstums im Online-Handel. Im Geschäftsjahr 2020/2021 hatten mehr als 66 000 Mitarbeiter in über 3800 Filialen konzernweit 12,3 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet./skf/DP/ngu