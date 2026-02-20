D.i Corporation Aktie
WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009
|
20.02.2026 16:04:00
Drohbrief in Nürnberg: Ver.di will Mitarbeiter für Notfälle schulen
Während der Streiks berichtet Ver.di von immer mehr Beleidigungen. In Nürnberg tauchte bei der Gewerkschaft ein Brief mit verdächtigem Pulver auf. Jetzt sollen die Mitarbeiter auf solche Notfälle vorbereitet werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!