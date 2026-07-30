Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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30.07.2026 13:34:00
Drohne erhält Energie drahtlos über Laserlicht
Drohnen sollen möglichst lange unterbrechungsfrei in der Luft bleiben können. Mit Laserlicht wollen Forscher Drohnen im Flug mit Energie versorgen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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