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05.10.2026 12:44:38
Drohnenabwehr: Weitere 130 Millionen Euro für EU-Grenzschutz
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission investiert weitere Millionen in den Schutz der EU-Außengrenzen. Für den Ausbau der Drohnenabwehr fließen 130 Millionen Euro in die Mitgliedsstaaten, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.
Das Geld soll den EU-Ländern helfen, ihr Lagebild zu verbessern, die Außengrenzen besser zu schützen und Risiken durch unbefugte oder feindliche Drohnenaktivitäten zu begegnen, hieß es. Die Maßnahme sei Teil der Bemühungen der Kommission, die Reaktion auf neue Sicherheitsbedrohungen zu verbessern.
Damit steht nach Kommissionsangaben nun mehr als eine halbe Milliarde Euro für Überwachungs- und Drohnenabwehrtechnologie zur Verfügung.
EU-Migrationskommissar Magnus Brunner sieht Drohnen als Chance, etwa weil sie Grenzen und kritische Infrastruktur sichern. "Aber sie sind auch eine Gefahr, wenn Kriminelle sie missbrauchen - und diese Bedrohung wächst, über nationale Grenzen hinweg." Mit dem neuen Geld werde der Schutz der Außengrenzen und die Sicherheit Europas gestärkt./rdz/DP/mis
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