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13.08.2026 12:03:38
Drohnensichtung beeinträchtigt Flugbetrieb
KÖLN (dpa-AFX) - Drohnensichtungen haben am Mittwoch den Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn kurzzeitig beeinträchtigt. Es seien bis zu fünf Drohnen gesichtet worden, wobei unklar sei, ob es sich um mehrere Drohnen oder immer um dieselbe gehandelt habe, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Pilot, der die Drohne gesteuert habe, sei festgestellt worden. Gegen ihn habe die Polizei Köln ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Eine Flughafensprecherin sagte, der Flugbetrieb sei für eine halbe Stunde beeinträchtigt gewesen. Zwei Maschinen seien umgeleitet worden. "Gestartet werden konnte die ganze Zeit", sagte die Sprecherin./cd/DP/jha
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