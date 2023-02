Droht wieder Chaos im Sommer?: Lufthansa streicht Zehntausende Flüge

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Kurz vor dem geplanten Aufstand der Gewerkschaft Verdi an deutschen Flughäfen kündigt die Lufthansa eine weitere Maßnahme an, die zahlreiche Reisende betreffen könnte. Die Airline streicht rund 34.000 Flüge im Sommer. Mit dem Schritt will die Lufthansa chaotische Zustände wie im vergangenen Sommer verhindern.