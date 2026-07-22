|Nahost-Konflikt im Blick
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22.07.2026 21:33:38
Drohung aus Teheran: Vergeltung bei Infrastruktur-Angriffen angekündigt
"Unsere Verteidigungsdoktrin ist klar: Auge um Auge", schrieb Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X. "Jede Aggression gegen den Iran, einschließlich unserer Infrastruktur, wird eine mächtige und entschiedene Antwort erzwingen." Wer dazu in welcher Form auch immer beitrage, werde ebenfalls als legitimes Ziel angesehen.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, künftig jedes Mal eine Brücke oder ein Kraftwerk im Iran zu zerstören, wenn die Islamische Republik ein Schiff in der Straße von Hormus beschießt. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran war Anfang Juli im Streit um die Kontrolle der Straße von Hormus wieder eskaliert, nach iranischen Angriffen auf Schiffe in der Meerenge. Zuletzt griffen die USA elf Nächte in Folge Ziele im Iran an.
/sku/DP/he
TEHERAN (dpa-AFX)
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