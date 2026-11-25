Legacy Holdings Aktie
WKN DE: A0MUR6 / ISIN: US5249341067
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25.11.2026 13:03:00
Drohung mit endgültigem Support-Ende: 1Password will Legacy-Nutzer loswerden
Es gibt noch viele Nutzer, die 1Password 7 verwenden, da es ohne die Server des Unternehmens auskommt. Künftig wird es für diese noch ungemütlicher.
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