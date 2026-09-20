Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
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20.09.2026 13:07:00
Drones Stock AeroVironment Is Now a Space Stock, Too
Established in 1971, AeroVironment (NASDAQ: AVAV) has evolved over the past six decades, first from a maker of experimental solar-powered aircraft, then to a specialist in small, innovative surveillance drones, and then to a major source of weaponized drones -- specifically, Switchblade loitering munitions -- for the military. And the bigger AeroVironment gets, the more new areas of the aerospace industry it's affecting.
Case in point: In May 2025, AeroVironment announced it had closed its purchase of defense company Blue Halo for $4.1 billion. For AeroVironment -- a stock worth less than $7.5 billion today -- this was a transformative deal, turning the company from a drone specialist into a self-described "global defense technology leader with integrated capabilities across air, land, sea, space, and cyber."
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Nachrichten zu Aerovironment IncShs
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08.09.26
|Ausblick: Aerovironment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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