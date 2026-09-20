Aerovironment Aktie

Aerovironment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.09.2026 13:07:00

Drones Stock AeroVironment Is Now a Space Stock, Too

Established in 1971, AeroVironment (NASDAQ: AVAV) has evolved over the past six decades, first from a maker of experimental solar-powered aircraft, then to a specialist in small, innovative surveillance drones, and then to a major source of weaponized drones -- specifically, Switchblade loitering munitions -- for the military. And the bigger AeroVironment gets, the more new areas of the aerospace industry it's affecting.

Case in point: In May 2025, AeroVironment announced it had closed its purchase of defense company Blue Halo for $4.1 billion. For AeroVironment -- a stock worth less than $7.5 billion today -- this was a transformative deal, turning the company from a drone specialist into a self-described "global defense technology leader with integrated capabilities across air, land, sea, space, and cyber."

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aerovironment IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Aerovironment IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aerovironment IncShs 139,85 -0,96% Aerovironment IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:06 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
12:45 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen