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WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2

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Neuer CEO bei DroneShield 08.04.2026 12:05:00

DroneShield-Aktie bricht ein: CEO-Rücktritt sorgt für deutliche Verluste

DroneShield-Aktie bricht ein: CEO-Rücktritt sorgt für deutliche Verluste

DroneShield hat einen Wechsel an der Unternehmensspitze vollzogen und Angus Bean mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO ernannt.

• Führungswechsel bei DroneShield
• Weitere Veränderungen im Aufsichtsrat
• Aktie fällt zweistellig

Führungswechsel bei DroneShield

DroneShield hat am Mittwoch einen Wechsel an der Unternehmensspitze bekannt gegeben: Angus Bean übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Chief Executive Officer.

Der bisherige CEO Oleg Vornik zieht sich nach einer Phase starken Wachstums und internationaler Expansion aus seiner Rolle zurück. Auch Vorstandsvorsitzender Peter James beendet seine Tätigkeit im Unternehmen nach jahrelanger Führung. Unter ihrer Leitung entwickelte sich DroneShield von einem jungen Technologieunternehmen zu einem global etablierten Anbieter von Lösungen gegen unbemannte Luftfahrtsysteme und baute sowohl seine technologischen Fähigkeiten als auch seine internationale Präsenz und Kundenbasis deutlich aus, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Beide scheidenden Führungskräfte erhielten vom Vorstand ausdrückliche Anerkennung für ihre Verdienste.

Oleg Vornik erklärte, es sei eine besondere Erfahrung gewesen, das Unternehmen als CEO zu führen. Zudem hob er hervor, dass Angus Bean bereits maßgeblich an der nächsten Wachstumsphase mitgewirkt habe und die Übergabe in den kommenden drei Monaten begleiten werde.

Wer ist der neue CEO?

Bean ist seit mehr als zehn Jahren im Unternehmen tätig und spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Kerntechnologien sowie der technischen Ausrichtung. Er gehörte zu den frühen Mitarbeitern und trug wesentlich dazu bei, die heutigen Abwehrlösungen gegen Drohnen zu formen. In seiner Antrittsrede betonte er die Entwicklung des Unternehmens vom kleinen Team zu einem global führenden Technologieanbieter mit Experten aus verschiedenen Hightech-Bereichen. Zudem unterstrich er die Bedeutung der gemeinsam aufgebauten technologischen Basis sowie der bisherigen Führung durch Vornik und James.

Weitere Veränderungen im Aufsichtsrat

Parallel dazu kündigte DroneShield weitere Veränderungen im Aufsichtsrat an. Peter James scheidet nach zehn Jahren als Vorsitzender aus und wird sich bei der Hauptversammlung am 29. Mai 2026 nicht erneut zur Wahl stellen. Als designierter Nachfolger im Aufsichtsrat soll ab dem 1. Mai 2026 Hamish McLennan als unabhängiger Direktor einsteigen und nach der Hauptversammlung den Vorsitz übernehmen. McLennan bringt langjährige Führungserfahrung aus verschiedenen großen Medien- und Technologieunternehmen mit und war unter anderem in leitenden Positionen bei Ten Network Holdings und News Corp tätig. McLennan erklärte, er habe DroneShield bereits länger beobachtet und freue sich darauf, die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens zu unterstützen und gemeinsam mit Angus Bean darauf aufzubauen.

DroneShield-Aktie im Fokus

Die DroneShield-Aktie sackte am Mittwoch an ihrer Heimatbörse in Australien letztlich um 13,53 Prozent auf 3,45 Australische Dollar ab. Seit Jahresbeginn konnten die Anteilsscheine bisher dennoch um rund zwölf Prozent zulegen. Betrachtet man die Performance der letzten zwölf Monate schlägt ein Plus von mehr als 300 Prozent zu Buche.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Droneshield

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