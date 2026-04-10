DroneShield Aktie
WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2
|Heimatbörse
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10.04.2026 15:19:00
DroneShield-Aktie erweitert Kapitalbasis: ASX-Zulassung sorgt für Bewegung - Experte weiter zuversichtlich
• Volumen der Neuzulassungen bleibt relativ gering
• Leichte Kurskorrektur - Stimmung unter Experten bleibt jedoch positiv
DroneShield baut Aktienbasis aus
DroneShield hat an der australischen Börse (ASX) die Zulassung für 150.000 neue Stammaktien beantragt. Diese Papiere, die unter dem Tickersymbol DRO gehandelt werden, stammen aus der Ausübung oder Wandlung bestehender Optionen oder anderer Wandelanleihen, wie TipRanks erklärt. Obwohl das Volumen der Neuzulassungen im Vergleich zum Gesamtkapital gering ist, dokumentiert der Schritt ein fortlaufendes aktives Kapitalmanagement und das Vertrauen der Inhaber von Wandelanleihen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens.
Auswirkungen und Analysteneinschätzung
Durch die Emission der neuen Wertpapiere zum Stichtag 10. April 2026 erhöhte sich das an der Börse verfügbare Aktienkapital geringfügig, was die Liquidität der Aktie moderat verbessern könnte. Trotz einer leichten Kurskorrektur am jüngsten Handelstag bleibt die Stimmung unter Experten positiv: Den Freitagshandel schloss das Papier im australischen Handel 0,86 Prozent leichter bei 3,470 AUD ab. Die jüngste Analystenbewertung stuft die DroneShield-Aktie zudem weiterhin als "Kauf" ein und ruft ein Kursziel von 4,00 AUD aus. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 37,62 Prozent.
Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
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