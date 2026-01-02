DroneShield Aktie

DroneShield für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Gute Aussichten 02.01.2026 10:14:40

DroneShield-Aktie: Geht Erfolgsstory dank starker Aufträge in 2026 weiter?

DroneShield-Aktie: Geht Erfolgsstory dank starker Aufträge in 2026 weiter?

DroneShield sicherte sich kurz vor Jahreswechsel einen weiteren Millionenauftrag und startet mit prall gefüllten Auftragsbüchern ins neue Jahr.

• Starkes Auftragsjahr 2025
• DroneShield-Aktie mit kräftigem Kursplus
• Gute Aussichten für 2026

Millionenauftrag krönt erfolgreiches Jahresende

DroneShield hat das Jahr 2025 mit einem weiteren Großauftrag abgeschlossen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, erhielt der Drohnenabwehrspezialist einen Auftrag über 8,2 Millionen US-Dollar für Handheld-Anti-Dronensysteme, Zubehör und Software-Updates von einem nicht näher benannten westlichen Militärkunden. Die Auslieferung erfolgt teilweise Ende 2025 und im ersten Quartal 2026, wobei die Zahlungen im ersten Quartal 2026 erwartet werden.

Rekordbestand an Aufträgen für 2026

Besonders bemerkenswert: Der jüngste Deal ist bereits der dritte Großauftrag allein im Dezember. Zusammen mit anderen Neuaufträgen sicherte sich DroneShield in den letzten Wochen des Jahres mehr als 60 Millionen US-Dollar an Neugeschäft, rechnet Börse Express vor. Für 2026 stehen damit bereits 97,7 Millionen US-Dollar an gesichertem Umsatz in den Büchern - ein absoluter Rekord für das Unternehmen. Ergänzt wird dieser Bestand durch einen Rahmenvertrag in Europa über 49,6 Millionen US-Dollar sowie einen weiteren Auftrag aus der Asien-Pazifik-Region im Wert von 6,2 Millionen US-Dollar.

Aktie im Aufwind trotz gedämpfter Marktreaktion

Die DroneShield-Aktie reagierte positiv auf die Auftragsnachricht und setzt damit ihren Erholungstrend der letzten Wochen fort. In Sydney stieg die DroneShield-Aktie am Freitag letztlich 8,12 Prozent auf 3,33 AUD. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Marktreaktionen auf Aufträge zunehmend gedämpfter ausfallen, da kleinere Orders inzwischen als weitgehend eingepreist gelten. Dennoch hat die DroneShield-Aktie ein überaus erfolgreiches Jahr 2025 abgeschlossen: So hat sie an der Börse in Sydney im vergangenen Jahr mehr als 300 Prozent gewonnen.

Analysten sehen starkes Jahr 2026 voraus

Experten blicken optimistisch auf das kommende Jahr für DroneShield. So erhält die DroneShield-Aktie auf der Analyseplattform TipRanks zwei Kaufempfehlungen. 2026 könnte ein besonders starkes Jahr für die Drohnenabwehrbranche werden, angetrieben durch zwei wesentliche Faktoren: Zum einen durch die zu erwartenden US-Fördergelder im Bereich Drohnenabwehr, zum anderen durch die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die erhöhte Sicherheitsanforderungen mit sich bringen wird. Der nächste wichtige Meilenstein für Investoren dürfte der Cashflow-Bericht im Januar sein, der weitere Aufschlüsse über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben wird.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

DroneShield-Aktie im Aufwind: Governance-Review befeuert die Kursrally

Bildquelle: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltdmehr Nachrichten

Analysen zu DroneShield Ltdmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DroneShield Ltd 1,96 8,16% DroneShield Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:30 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
10:29 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX in Grün -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag startet der heimische Aktienmarkt schwächer ins neue Handelsjahr. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen