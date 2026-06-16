DroneShield-Aktie gibt trotzdem nach: Erstes Drohnenabwehr-System in Europa produziert

DroneShield hat mit der Fertigstellung des ersten in Europa produzierten Systems zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge (CUAS) einen neuen Meilenstein erreicht.

• DroneShield fertigt erstmals ein CUAS-System in Europa• Europäische Lieferketten sollen Kunden unabhängiger machen• Produktionsmeilenstein trifft auf Umwandlung von Performance-Optionen

Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield hat seine industrielle Präsenz in Europa ausgebaut und das erste in Europa produzierte Counter-Unmanned Aerial System (CUAS) fertiggestellt. Damit werde "ein bedeutender Meilenstein in der weltweiten Fertigungs- und Lieferkettenstrategie" erreicht, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen will durch die europäische Fertigung künftig dazu beitragen, die Versorgung europäischer Kunden mit modernen Drohnenerkennungs- und Abwehrtechnologien unabhängiger von außereuropäischen Lieferketten zu machen.

Die Bekanntgabe erfolgte im Rahmen der internationalen Verteidigungsmesse Eurosatory 2026 in Paris. Dort präsentiert DroneShield noch bis zum 19. Juni seine Lösungen für die Erkennung und Abwehr unbemannter Fluggeräte und stellt die neue europäische Fertigung als zentralen Baustein seiner langfristigen Wachstumsstrategie vor.

Souveräne Lieferketten gewinnen an Bedeutung

Das in Europa gefertigte DroneShield-System soll technisch vollständig mit den bisher in Australien produzierten Varianten übereinstimmen. Nach Angaben des Unternehmens bleiben Leistungsfähigkeit, Architektur und Einsatzmöglichkeiten identisch. Der entscheidende Unterschied liegt in der Wertschöpfungskette: Während die australische Fertigung weiterhin auf eine überwiegend heimische Zulieferstruktur setzt, basiert die europäische Variante auf einer Vertragsfertigung mit einer vor allem europäischen Lieferbasis. Dadurch sollen regionale Versorgungssicherheit und industrielle Resilienz gestärkt werden.

Louis Gamarra, Chief Commercial Officer von DroneShield, bezeichnete den Produktionsstart laut Pressemitteilung als "Meilenstein". Er sei zudem ein Beweis für das "Engagement, verbündete Nationen mit lokal gefertigten, hochleistungsfähigen Counter-UAS-Systemen zu unterstützen". In Zukunft wolle DroneShield seine Fertigungskapazitäten in Europa noch weiter ausbauen. "Dies ist erst der Anfang [...]. Angesichts einer starken Pipeline an Produkten der nächsten Generation, die in Kürze auf den Markt kommen, können europäische Kunden darauf vertrauen, dass diese Systeme innerhalb der EU gefertigt und betreut werden", so Gamarra weiter.

Europa investiert in eine neue Verteidigungsindustrie

Der Ausbau der europäischen Fertigung steht laut DroneShield auch in starkem Zusammenhang mit der umfassenderen industriepolitischen Entwicklung. So verfolgt die Europäische Union mit Initiativen wie dem Rahmenprogramm "Readiness 2030" das Ziel, die Verteidigungsfähigkeiten der Mitgliedstaaten zu verbessern. Für Konzerne aus dem Verteidigungs- und Sicherheitssektor eröffnet diese Entwicklung neue Möglichkeiten. Kunden erwarten zunehmend nicht nur leistungsfähige Systeme, sondern auch nachvollziehbare Lieferketten, regionale Wartungsstrukturen und eine langfristige Versorgungssicherheit. Genau hier setzt DroneShield mit seiner europäischen Fertigungsstrategie an.

Der Aufbau der Fertigungskapazitäten folgt dabei auf weitere Expansionsschritte in Europa. So hat DroneShield bereits vor einigen Wochen seine europäische Zentrale in Amsterdam eröffnet. Gemeinsam mit der neuen Produktionsfähigkeit soll dieser Schritt die langfristige Bindung an den europäischen Markt und an Kunden innerhalb der NATO sowie bei Partnerstaaten unterstreichen.

DroneShield-Aktie tiefer - Aktienbasis wächst durch Optionsausübung

Die DroneShield-Aktie geriet am Dienstag im australischen Handel dennoch leicht unter Druck. Ausschlaggebend dafür dürfte womöglich eine weitere Ankündigung des Unternehmens gewesen sein. Denn wie DroneShield heute gegenüber der australischen Börse Australian Securities Exchange (ASX) mitteilte, wurden im Rahmen der Umwandlung von Performance-Optionen 823.111 neue Stammaktien ausgegeben.

Nach Angaben von DroneShield stammen die neuen Aktien aus entsprechenden Optionen, die im Januar 2026 und im Mai 2026 unverfallbar geworden sind. Solche Performance-Optionen sind fester Bestandteil der Vergütungsstruktur von DroneShield und sollen insbesondere dazu beitragen, qualifizierte Mitarbeiter langfristig zu binden.

Die neu ausgegebenen Aktien unterliegen keinen besonderen Verkaufssperren und können von den betreffenden Mitarbeitern unter Einhaltung der internen Handelsrichtlinien sowie geltender gesetzlicher Vorschriften veräußert werden. DroneShield erwarte, dass ein Teil der Mitarbeiter diese Möglichkeit nutzen wird, heißt es dazu. Dies dürfte für etwas Nervosität unter den bestehenden Investoren gesorgt haben: Letztlich schloss die DroneShield-Aktie an der Börse in Sydney 1,37 Prozent tiefer bei 2,88 AUD.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at