DroneShield-Aktie hebt ab: Dreistelliges Wachstum und profitables Quartal

• Umsatz klettert im Geschäftsjahr 2025 um 276 Prozent auf Rekordwert• Unternehmen kehrt nach Steuer-Gewinn von 3,5 Millionen Australischen Dollar in die Gewinnzone zurück• Abschluss einer Governance-Analyse setzt nach Kontroversen um Aktiendeals von Direktoren ein wichtiges Marktsignal

Rekordwachstum und Rückkehr in die Gewinnzone

Der Spezialist für KI-basierte Drohnenabwehr, DroneShield, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 ein historisches Wachstum erzielt. Wie das Unternehmen am Mittwoch im Rahmen seines Preliminary Final Report (Appendix 4E) bekannt gab, stieg der Umsatz aus gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten um 276 Prozent auf rund 216,5 Millionen Australische Dollar. Besonders hervorzuheben ist dabei die Rückkehr in die Profitabilität: Nach einem Verlust von 1,3 Millionen Australischen Dollar im Vorjahr konnte für 2025 ein Nettogewinn nach Steuern (NPAT) in Höhe von 3,5 Millionen Australischen Dollar ausgewiesen werden. Dieses Ergebnis wurde trotz erheblicher Einmaleffekte erzielt, zu denen eine nicht zahlungswirksame Bestandsabschreibung in Höhe von 10,3 Millionen Australischen Dollar sowie aktienbasierte Vergütungen für Mitarbeiter gehörten.

Governance-Überprüfung stärkt Vertrauen nach Verkäufen von Führungskräften

Parallel zu den Finanzzahlen präsentierte das Board von DroneShield die Ergebnisse einer unabhängigen Governance-Überprüfung. Diese war notwendig geworden, nachdem im November 2025 Aktienverkäufe durch drei Direktoren sowie die Rücknahme einer Marktmeldung für Unruhe unter Investoren und eine Untersuchung der Börsenaufsicht ASX gesorgt hatten. Der Bericht betont, dass die internen Richtlinien für den Aktienhandel von Führungskräften nun verschärft und an die Best-Practice-Standards für ASX200-Unternehmen angepasst wurden. "Die Entscheidung des Boards, diese Überprüfung durchzuführen, spiegelt unsere Entschlossenheit wider, die Governance-Systeme im Einklang mit dem Wachstum und der Reife des Unternehmens zu stärken", erklärte das Unternehmen in der offiziellen ASX-Mitteilung. Anleger werten den Abschluss dieses Prozesses als wichtigen Schritt zur Wiederherstellung des Marktvertrauens.

Prall gefüllte Auftragsbücher für 2026

Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026 fällt laut der aktuellen Investorenpräsentation äußerst positiv aus. Das Unternehmen meldet per Februar 2026 eine Sales-Pipeline von beeindruckenden 2,3 Milliarden Australischen Dollar. Davon sind bereits 104 Millionen Australische Dollar als fest zugesagte Umsatzerlöse für das Jahr 2026 verbucht. Um die weltweit steigende Nachfrage zu bedienen, hat DroneShield im Januar 2026 eine neue, 3.000 Quadratmeter große Produktionsstätte in Sydney bezogen, die die jährliche Produktionskapazität auf bis zu 2,4 Milliarden Australische Dollar steigern soll. Zudem plant das Management, die Fertigungskapazitäten in Europa und den USA durch Partnerschaften weiter auszubauen, um regionale Anforderungen der Verteidigungsbehörden besser erfüllen zu können.

Analysten-Echo und aktuelle Aktienreaktion

Am Markt wird die operative Entwicklung von DroneShield engmaschig verfolgt. Während auf der Plattform TipRanks im laufenden Jahr bisher primär die Analysen von Bell Potter als Referenz dienen, untermauern die heute vorgelegten Zahlen die optimistische Einschätzung vieler Marktteilnehmer. Die Aktie befand sich am Mittwoch im Aufwind und verzeichnete an der Börse in Sydney einen massiven Kursanstieg. Zum Handelsschluss notierte das Papier bei 3,39 Australischen Dollar, was einem Plus von 12,62 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Damit setzt die Aktie ihren langfristigen Aufwärtstrend fort, nachdem sie bereits im Vorfeld der Zahlenvorlage nahe der Nulllinie konsolidiert hatte. Investoren honorieren offensichtlich die deutliche Margenverbesserung und die Erhöhung der liquiden Mittel auf über 209 Millionen Australische Dollar zum Jahresbeginn 2026.

