DroneShield-Aktie im Aufwind: Analyst sieht weiteres Kurspotenzial

Nach einem Kursknick zur Wochenmitte ging es am Donnerstag für die Aktie von DroneShield wieder klar aufwärts. Rückenwind lieferte dabei ein neuer Analystenkommentar.

• Bell Potter sieht 2026 als "Jahr der Drohne"• DroneShield laut Analysten mit wachsendem Wettbewerbsvorteil• Kaufempfehlung bekräftigt, Kursziel angehoben

Das australische Brokerhaus Bell Potter hat zur Wochenmitte seine Kaufempfehlung für die Aktien des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield bestätigt und zugleich das Kursziel von 4,40 AUD auf 5,00 AUD angehoben. Die Neubewertung basiert auf einer aktuellen Analyse, die den globalen Bedarf an Lösungen zur Erkennung und Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge (Counter-UAS) in den Mittelpunkt stellt. In diesem Kontext wird das Jahr 2026 von den Analysten als "Jahr der Drohne" bezeichnet, da eine Welle von staatlichen Aufträgen und Investitionen erwartet wird, die Hersteller wie DroneShield begünstigen könnten.

"Wir sind überzeugt, dass DRO mit seinem marktführenden Angebot [...] und seiner langjährigen Erfahrung im Gefechtseinsatz sowie seinem großen und spezialisierten Forschungs- und Entwicklungsteam einen stetig wachsenden Wettbewerbsvorteil besitzt", heißt es in der Analyse laut "The Motley Fool". Das Jahr 2026 dürfte nun zu einem Wendepunkt für die gesamte Branche werden, weshalb man davon ausgehe, dass DroneShield "in den nächsten drei bis sechs Monaten, mit der Umstellung der Verteidigungshaushalte auf das Geschäftsjahr 2026, bedeutende Aufträge aus seiner potenziellen Auftragspipeline von 2,5 Milliarden AUD generieren wird".

Analysten sehen Marktchancen im öffentlichen Sicherheitssektor

Die Analysten von Bell Potter sehen DroneShield dabei als großen Profiteur der Verteidigungstrends im Bereich der modernen Kriegsführung und glauben, dass das Unternehmen auch von der Nutzung von Drohnenabwehrsystemen bei Sportveranstaltungen profitieren werde, heißt es bei "The Motley Fool". Insbesondere die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika und das damit verbundene Sicherungsbudget von rund 250 Millionen US-Dollar für Schutzmaßnahmen gegen Drohnen gelten als mögliche Katalysatoren für bedeutende Vertragsgewinne. Zudem dürfte das australische Unternehmen auch von den America 250-Veranstaltungen für den Schutz vor unbemannten Luftfahrtsystemen (C-UAS) profitieren. "Wir wären enttäuscht, wenn DRO im Zuge dieser Veranstaltungen keine nennenswerten Aufträge erhalten würde", zitiert die Nachrichtenseite die Bell Potter-Analysten.

Mehr Umsatz und Gewinn bei DroneShield voraus?

Mit ihrem Research-Update haben die Bell-Potter-Analysten zudem auch die Umsatz- und Gewinnschätzungen für DroneShield für die Jahre 2025 bis 2027 nach oben revidiert. Die Anpassungen basieren unter anderem auf der Annahme einer geringeren Zahl verwässerter Aktien, höherer operativer Aufwendungen im Zuge eines beschleunigten Personalaufbaus sowie höherer Umsätze durch den sogenannten Safer Skies Act in den USA. Letzterer verschafft staatlichen und lokalen Behörden in den USA die Befugnis zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren korrigierten die Experten von Bell Potter ihre EPS-Prognose für das australische Unternehmen um "+4%/+8%/+3% für die Kalenderjahre 2025-27" nach oben, während die Umsatzprognose für die Jahre 2026 und 2027 um jeweils 5 Prozent angehoben wurde, so "The Motley Fool". Bei der Umsatzprognose gebe es laut den Analysten dabei sogar noch weiteres Aufwärtspotenzial.

So reagiert die DroneShield-Aktie

Anleger reagierten am Donnerstag positiv auf diese Einschätzung: Die Aktie von DroneShield zog an der australischen Börse letztlich um 9,49 Prozent auf 4,73 AUD an. Bis zum Erreichen des erhöhten Kursziels von Bell Potter besteht somit allerdings nur noch ein kleines Aufwärtspotenzial von rund 5,7 Prozent.

Redaktion finanzen.at