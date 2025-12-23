DroneShield Aktie
WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2
|Vertrauenssignal
|
23.12.2025 10:01:00
DroneShield-Aktie im Aufwind: Governance-Review befeuert die Kursrally
• Governance-Neuerungen stärken offenbar das Vertrauen der Anleger
• Hohe Volatilität prägt weiter das Kursbild
DroneShield-Aktie zieht weiter an
Nach dem kräftigen Kurssprung zum Wochenauftakt setzt die DroneShield-Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort: In Sydney legte das Papier am Dienstag um weitere 9 Prozent auf 3,27 AUD zu, nachdem der Titel bereits am Vortag um 7,9 Prozent auf 3,00 AUD gewonnen hatte. Damit baut die Aktie ihre Erholung innerhalb von nur zwei Handelstagen spürbar aus.
Governance-Review als Auslöser der Rally
Im Zentrum der jüngsten Kursbewegung steht weiterhin die am Montag veröffentlichte Pressemitteilung von DroneShield zum Abschluss eines unabhängigen Governance-Reviews. Das Unternehmen kündigte unter anderem verbindliche Mindestbeteiligungen für Vorstände, Direktoren und das Top-Management an.
Künftig sollen Direktoren Aktien im Gegenwert ihrer jährlichen Grundvergütung halten, während der CEO innerhalb von zwölf Monaten eine Beteiligung in Höhe von 200 Prozent seines Jahresgehalts aufbauen muss. Ergänzend will DroneShield seine Handels- und Offenlegungsrichtlinien an die Standards eines ASX200-Unternehmens anpassen und einen zusätzlichen unabhängigen Direktor berufen.
Anleger werten die Maßnahme scheinbar als Signal, das Management stärker an die langfristige Kursentwicklung zu binden und Vertrauen nach den zuletzt kritisierten Insiderverkäufen und Kommunikationspannen zurückzugewinnen.
Kursbild bleibt von starken Schwankungen geprägt
Trotz der aktuellen Rally bleibt die Aktie hochvolatil. Auf Jahressicht summiert sich das Plus inzwischen auf rund 327 Prozent. Gleichzeitig zeigt der Blick auf kürzere Zeiträume die Nervosität im Markt: In den vergangenen 30 Tagen ging es um rund 63 Prozent nach oben, während auf 90-Tage-Sicht noch ein Minus von gut sieben Prozent zu Buche steht. Für kurzfristig orientierte Anleger bleibt der Titel damit anfällig für schnelle Richtungswechsel.
Langfristiger Trend überlagert Tagesbewegung
Abseits der kurzfristigen Kursausschläge bleibt das übergeordnete Marktumfeld unterstützend. DroneShield profitiert von der weltweit wachsenden Nachfrage nach Lösungen zur Drohnenabwehr, etwa im militärischen Bereich oder beim Schutz kritischer Infrastruktur.
Entsprechend steigt der Bedarf an Detektions-, Stör- und Abwehrsystemen. Auf Jahressicht hat sich der Aktienkurs trotz zwischenzeitlicher Rückschläge deutlich vervielfacht. Die jüngsten Governance-Maßnahmen könnten nun dazu beitragen, die Basis für eine stabilere Entwicklung am Kapitalmarkt zu stärken.
Analysten sehen weiteres Potenzial
Von Analystenseite überwiegt dennoch Optimismus. Bei TipRanks liegen derzeit zwei Bewertungen vor, beide mit einer Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel von 4,71 AUD signalisiert ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 44 Prozent. Ob sich die aktuelle Bewegung verstetigt, dürfte jedoch stark davon abhängen, ob auf die Governance-Signale auch operative Fortschritte folgen.
Redaktion finanzen.at
