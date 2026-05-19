DroneShield Aktie
WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2
|Insiderdeals
|
19.05.2026 15:54:00
DroneShield-Aktie im Sinkflug: Ermittlungen der ASIC bleiben Belastungsfaktor
• Im Fokus steht ein 70-Millionen-Dollar-Verkauf, der von der ASIC geprüft wird
• Anleger bewerten die Lage zunehmend kritisch
Die DroneShield-Aktie bleibt im Abwärtssog. Am Montag schloss das Papier in Sydney 6,07 Prozent tiefer bei 2,94 Dollar. Auf Monatssicht summieren sich die Kursverluste des Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien sogar auf fast 23 Prozent, was auf eine anhaltend angespannte Marktstimmung hindeutet.
ASIC-Ermittlungen bleiben bei DroneShield im Fokus
Für Verunsicherung sorgt weiterhin ein fragwürdiger Aktienverkauf, der derzeit von der australischen Finanzaufsicht ASIC geprüft wird. So hatten im November 2025 der damalige CEO Oleg Vornik, Chairman Peter James sowie Director Jethro Marks gemeinsam Aktien im Umfang von rund 70 Millionen australischen Dollar (rund 43 Millionen Euro) verkauft. Die Aufsicht prüft nun, ob bei diesem Verkauf alle relevanten Vorschriften eingehalten wurden und ob es möglicherweise Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Abwicklung oder Kommunikation des Geschäfts gab.
Besondere Brisanz erhalten diese Transaktionen durch den Zeitpunkt, zu dem sie stattfanden. Sie fallen mit einer bedeutenden Kommunikationspanne zusammen, als sich ein vermeintlicher Millionenauftrag als Missverständnis entpuppte. Tatsächlich handelte es sich bei den entsprechenden Verträgen aber nicht um neue Aufträge, vielmehr waren die Orders aufgrund regulatorischer Aktualisierungen lediglich erneut ausgestellt worden.
Die Unsicherheit über mögliche Konsequenzen der ASIC-Prüfung führt an den Börsen zu einer anhaltend negativen Marktreaktion. Allerdings schwankte die Aktie bereits zuvor stark und reagierte sensibel auf neue Nachrichten.
Was das für DroneShield-Anleger bedeutet
Für Anleger bleibt die Situation bei DroneShield derzeit von hoher Unsicherheit geprägt. Der anhaltende Abwärtstrend und die laufenden regulatorischen Prüfungen erschweren eine stabile Bewertung der Aktie.
Entscheidend wird sein, wie die ASIC-Untersuchungen weiter verlaufen und ob das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen werden kann. Bis dahin bleibt die Aktie vor allem für risikobewusste Anleger mit hoher Schwankungstoleranz interessant, während kurzfristig weiterhin erhöhte Volatilität möglich ist.
Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DroneShield Ltd
|
18.05.26
|DroneShield-Aktie trotzdem im Minus: ASX lockert Regeln nach Cashflow-Erfolg (finanzen.at)
|
12.05.26
|ASIC-Untersuchung verschreckt Anleger: DroneShield-Aktie bricht zweistellig ein (finanzen.at)
|
28.04.26
|DroneShield-Aktie weit vom Rekordhoch entfernt: So können Investoren jetzt reagieren (finanzen.at)
|
24.04.26
|DroneShield-Aktie kaum verändert: Darum reagieren Experten gespalten auf die Quartalszahlen (finanzen.at)
|
21.04.26
|DroneShield-Aktie klettert vor Zahlen: Anleger setzen auf Wachstumskurs (finanzen.at)
|
20.04.26
|DroneShield-Aktie legt zu: Quartalszahlen stehen kurz bevor - Hoffnung auf Rekordquartal (finanzen.at)
|
13.04.26
|Rücksetzer bei DroneShield: Markt bleibt uneins über Trendrichtung (finanzen.at)
|
10.04.26
|DroneShield-Aktie erweitert Kapitalbasis: ASX-Zulassung sorgt für Bewegung - Experte weiter zuversichtlich (finanzen.at)