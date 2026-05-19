DroneShield-Aktie im Sinkflug: Ermittlungen der ASIC bleiben Belastungsfaktor

Die Aktie von DroneShield bleibt unter Druck. Für Abgabedruck sorgt weiterhin die laufende Untersuchung der australischen Finanzaufsicht ASIC.

• DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort• Im Fokus steht ein 70-Millionen-Dollar-Verkauf, der von der ASIC geprüft wird• Anleger bewerten die Lage zunehmend kritisch

Die DroneShield-Aktie bleibt im Abwärtssog. Am Montag schloss das Papier in Sydney 6,07 Prozent tiefer bei 2,94 Dollar. Auf Monatssicht summieren sich die Kursverluste des Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien sogar auf fast 23 Prozent, was auf eine anhaltend angespannte Marktstimmung hindeutet.

ASIC-Ermittlungen bleiben bei DroneShield im Fokus

Für Verunsicherung sorgt weiterhin ein fragwürdiger Aktienverkauf, der derzeit von der australischen Finanzaufsicht ASIC geprüft wird. So hatten im November 2025 der damalige CEO Oleg Vornik, Chairman Peter James sowie Director Jethro Marks gemeinsam Aktien im Umfang von rund 70 Millionen australischen Dollar (rund 43 Millionen Euro) verkauft. Die Aufsicht prüft nun, ob bei diesem Verkauf alle relevanten Vorschriften eingehalten wurden und ob es möglicherweise Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Abwicklung oder Kommunikation des Geschäfts gab.

Besondere Brisanz erhalten diese Transaktionen durch den Zeitpunkt, zu dem sie stattfanden. Sie fallen mit einer bedeutenden Kommunikationspanne zusammen, als sich ein vermeintlicher Millionenauftrag als Missverständnis entpuppte. Tatsächlich handelte es sich bei den entsprechenden Verträgen aber nicht um neue Aufträge, vielmehr waren die Orders aufgrund regulatorischer Aktualisierungen lediglich erneut ausgestellt worden.

Die Unsicherheit über mögliche Konsequenzen der ASIC-Prüfung führt an den Börsen zu einer anhaltend negativen Marktreaktion. Allerdings schwankte die Aktie bereits zuvor stark und reagierte sensibel auf neue Nachrichten.

Was das für DroneShield-Anleger bedeutet

Für Anleger bleibt die Situation bei DroneShield derzeit von hoher Unsicherheit geprägt. Der anhaltende Abwärtstrend und die laufenden regulatorischen Prüfungen erschweren eine stabile Bewertung der Aktie.

Entscheidend wird sein, wie die ASIC-Untersuchungen weiter verlaufen und ob das Vertrauen der Investoren zurückgewonnen werden kann. Bis dahin bleibt die Aktie vor allem für risikobewusste Anleger mit hoher Schwankungstoleranz interessant, während kurzfristig weiterhin erhöhte Volatilität möglich ist.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at