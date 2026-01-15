DroneShield-Aktie in Grün: Potenziell neue Aufträge beflügeln Anlegerfantasien

Die australischen Regierung setzt bei der Drohnenabwehr verstärkt auf den heimischen Spezialisten DroneShield.

• DroneShield für LAND 156 LoE 3 Panel ausgewählt• Selektive und begrenzte Ausschreibungen für DroneShields Dienstleistungen möglich• Keine Garantie für Aufträge

Wie DroneShield in einer Pressemitteilung verkündete, wurde das australische Unternehmen als Lieferant für die Line of Effort 3 des Projekts LAND 156 des heimischen Verteidigungsministeriums ausgewählt, das die Strategie zur Bekämpfung der sich entwickelnden Bedrohungen durch kleine Drohnen für die innere Sicherheit unterstützt. Die Auswahl beziehe sich auf Line of Effort 3, die Einrichtung eines ständigen Angebotsgremiums für die Bekämpfung kleiner unbemannter Luftfahrtsysteme (C-sUAS).

Der Dollarbetrag des erwarteten Umsatzes im Zusammenhang mit den Line of Effort 3-Ergebnissen könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Jedoch habe der australische Minister für Verteidigungsindustrie, Pat Conroy MP, festgestellt, dass die australische Regierung 1,3 Milliarden AUD für den Erwerb von Drohnenabwehrfähigkeiten in den nächsten zehn Jahren vorgesehen habe.

Keine Garantie für Aufträge

Die Auswahl von DroneShield als Anbieter von CsUAS-Lösungen der Kategorie 2 im Panel ermögliche es dem Verteidigungsministerium, Hardware, Software, Command-and-Control-Software (C2) und alle damit verbundenen Unterstützungsdienste im Rahmen eines Capability-as-a-Service-Modells (CaaS) zu beschaffen. Allerdings sei DroneShield nur einer von mehreren Anbietern, die ausgewählt wurden, eine Garantie für einen Auftrag bestehe somit nicht.

So reagiert die DroneShield-Aktie

Anleger reagierten trotzdem erfreut darüber, dass das Verteidigungsministerium nun zum Schutz seiner Basen und Einrichtungen DroneShields Gegendrohnen-Dienstleistungen durch selektive und begrenzte Ausschreibungen beschaffen kann. Die Aktie kletterte am Donnerstag in Sydney letztlich um 2,77 Prozent auf 4,08 Dollar.

Redaktion finanzen.at