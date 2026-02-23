DroneShield-Aktie: Kapitalmaßnahme und strategischer Neustart nach Rekordjahr

Nach einer Umsatzexplosion im Jahr 2025 stellt DroneShield die Weichen für weiteres globales Wachstum und verstärkt die Führungsebene mit einem neuen COO.

• Neuer COO soll Skalierung in den USA und Europa vorantreiben• Umsatzsprung 2025 - für 2026 bereits feste Aufträge im Wert von fast 100 Mio. AUD• Aktie trotz jüngster Volatilität auf Zwölfmonatssicht mit beeindruckendem Plus

Notierung neuer Stammaktien beantragt

Der australische Spezialist für Drohnenabwehr, DroneShield, hat kürzlich die Notierung von 160.000 neuen Stammaktien an der australischen Börse (ASX) in die Wege geleitet. Die unter dem Kürzel DRO geführten Papiere resultieren aus der Umwandlung von Performance-Optionen, die im Januar 2026 fällig wurden. Diese Maßnahme ist Teil eines Programms zur Mitarbeiterbindung und führt nicht zu einer neuen Kapitalaufnahme, da lediglich bestehende Optionen in Anteile überführt werden. Die neuen Aktien sind mit den bereits handelbaren Titeln gleichgestellt und unterliegen keinen speziellen Verkaufssperren, sofern die internen Compliance-Regeln gewahrt bleiben.

Verstärkung des Managements für globale Skalierung

Zuvor hatte DroneShield Michael Powell mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Operating Officer (COO) ernannt. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab, liegt Powells Schwerpunkt auf der internationalen Ausweitung der Geschäftsaktivitäten. Notwendig wurde dieser Schritt durch ein massiv gestiegenes Interesse aus den USA und Europa. Vor allem Verteidigungsministerien sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen setzen verstärkt auf die technologischen Lösungen der Australier zur Abwehr unbemannter Flugsysteme.

Umsatzexplosion und solide Finanzlage

Die personelle Aufstockung folgte auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2025. DroneShield konnte seine Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 277 Prozent steigern - von 57,5 Millionen AUD auf insgesamt 216,5 Millionen AUD. Besonders das vierte Quartal trug mit einem Zuwachs von 94 Prozent auf 51 Millionen AUD maßgeblich zu diesem Ergebnis bei.

Auch für das laufende Jahr 2026 zeigt sich das Management zuversichtlich, da bereits Aufträge im Volumen von 95,6 Millionen AUD vertraglich gesichert sind. Neben dem Umsatzwachstum überzeugte die Cash-Conversion-Rate: Die Zahlungseingänge kletterten 2025 um 256 Prozent auf 201,6 Millionen AUD. Diese starke Liquidität erlaubte es dem Konzern, 70 Millionen AUD in Forschung und Entwicklung zu investieren, ohne die finanzielle Stabilität zu gefährden.

DroneShield-Aktie im Fokus

Am Montag verlor die DroneShield-Aktie an ihrer Heimatbörse in Sydney letztlich 5,28 Prozent auf 3,05 AUD. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine, die im Oktober vergangenen Jahres noch ein Rekordhoch bei 6,705 AUD verzeichnet haben, damit leicht nachgegeben (-0,97 Prozent). Blickt man auf die Performance der letzten zwölf Monate schlägt dennoch ein beeindruckendes Plus von rund 280 Prozent zu Buche.

Redaktion finanzen.at