WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2

Risiken bleiben 20.01.2026 12:18:00

DroneShield-Aktie legt zu: Regierungs-Panel-Aufnahme als Kurstreiber

DroneShield-Aktie legt zu: Regierungs-Panel-Aufnahme als Kurstreiber

Die DroneShield-Aktie setzt ihren Höhenflug fort. Angetrieben wird der Anteilschein von der Aufnahme ins Regierungs-Panel, die auf neue Aufträge hoffen lässt.

• DroneShield-Aktie weiter im Aufwind
• Aufnahme ins Regierungs-Panel sorgt für Auftrags-Hoffnung
• Hohe Bewertung & Risiken bleiben bestehen

Mit einem Plus von 4,18 Prozent auf letztlich 4,74 AUD setzte die Aktie von DroneShield ihren Höhenflug am Dienstag an der Börse in Sydney fort. Bereits zu Wochenbeginn konnte der Anteilsschein Gewinne in Höhe von 3,41 Prozent verzeichnen. Seit Jahresbeginn summiert sich der Wertzuwachs des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten mittlerweile auf beachtliche 53,90 Prozent.

Aufnahme in Regierungspanel befeuert Spekulationen

Der anhaltende Kursauftrieb basiert vor allem auf Hoffnungen bezüglich künftiger Geschäftschancen. In der Vorwoche hatte DroneShield bekanntgegeben, für das "Dauerangebotspanel" des australischen Verteidigungsministeriums im Projekt LAND 156 Line of Effort 3 ausgewählt worden zu sein. Durch diese Aufnahme erhält die Behörde die Möglichkeit, Dienstleistungen zur Drohnenabwehr über ein vereinfachtes Vergabeverfahren abzurufen. Laut Unternehmensangaben dient das Panel dazu, inländische Planungs- und Unterstützungsleistungen für Standorte schneller verfügbar zu machen.

Keine Auftragsgarantie, aber kürzere Beschaffungswege

Wie DroneShield in seiner Mitteilung betonte, ist mit der Panelzugehörigkeit keine automatische Auftragszusage verbunden. Allerdings könnten das Verteidigungsministerium und weitere staatliche Stellen nach erfolgter Prüfung gezielt Drohnenabwehrsysteme als Dienstleistung beziehen. Dies verkürze Beschaffungszeiten und erleichtere Vergabeprozesse erheblich.

Investoren werten diese Nachricht offensichtlich als positives Signal und kaufen weiter zu. Im Fokus steht dabei die Frage, wann das Panel konkrete Ausschreibungen startet und wie schnell daraus tatsächliche Verträge sowie Umsätze resultieren.

Mögliche Stolpersteine werden aktuell kaum beachtet: Verzögerungen bei Vergaben, Aufteilung von Projekten unter mehreren Anbietern oder Preisdruck bei hoher Nachfrage könnten die Profitabilität belasten.

Hohe Bewertungsniveaus bergen Rückschlagrisiken

Einige Experten warnen jedoch: Die DroneShield-Aktie sei hoch bewertet, mit dreistelligen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und Umsatzmultiplikatoren deutlich über dem Branchendurchschnitt. Diese Bewertung setzt kontinuierlich starkes Wachstum und nahezu perfekte operative Leistung voraus, wobei bereits kleine Rückschläge zu deutlichen Kurseinbrüchen führen können.

Zusätzlich bestehen typische Risiken eines schnell wachsenden, aber noch kleinen Rüstungsunternehmens: Abhängigkeit von Großaufträgen, langsame staatliche Entscheidungsprozesse, politische und regulatorische Unsicherheiten, starker Wettbewerb sowie Marktschwankungen durch Insiderverkäufe. Auch technologisch gibt es Gefahren: Neue Angriffs- oder Abwehrmethoden könnten DroneShield unter Druck setzen. Gelingt es nicht, den Innovationsvorsprung zu halten oder neue Produkte zu entwickeln, könnte das Wachstum hinter den hohen Erwartungen zurückbleiben.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Droneshield

