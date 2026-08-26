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WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2

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Bilanz im Blick 26.08.2026 07:05:00

DroneShield-Aktie sackt ab: Abwehr-Spezialist verfehlt die Erwartungen

DroneShield-Aktie sackt ab: Abwehr-Spezialist verfehlt die Erwartungen

DroneShield hat den Halbjahresbericht vorgelegt. So hat sich das Geschäft des australischen Anti-Drohnen-Spezialisten in den ersten sechs Monaten beim Umsatz und Gewinn entwickelt.

Der australische Anti-Drohnen-Spezialist DroneShield hat seine Bilanz für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Auf der Einnahmenseite verbuchte das Unternehmen in den ersten sechs Monaten Erlöse in Höhe von 125,76 Millionen AUD. Im Vorfeld hatten die von MarketScreener erfassten Analysten im Schnitt mit einem Halbjahresumsatz von 126 Millionen AUD gerechnet. Im Vorjahreszeitraum hatten hier noch 72,32 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Beim operativen Ergebnis (EBIT) wies DroneShield im abgelaufenen Halbjahr -33,24 Millionen AUD aus, nachdem im 1. Halbjahr des Vorjahres 5,20 Millionen AUD erzielt worden waren. Beim Nettogewinn nach Steuern (NPAT) landete der Konzern bei -32,23 Millionen AUD (Vorjahreswert: 2,12 Millionen AUD).

Für die zweite Jahreshälfte stellt die Konsensschätzung der Analysten derzeit einen Umsatz von 132 Millionen AUD sowie ein EBIT von 2,70 Millionen AUD in Aussicht.

An der Börse in Sydney reagiert die DroneShield-Aktie auf die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen zeitweise mit einem kräftigen Minus von 10,9 Prozent auf 1,738 AUD.

Alexandra Hesse, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Droneshield

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