WKN DE: A2DMAA / ISIN: AU000000DRO2

Mitarbeiter-Optionen 19.02.2026 11:05:00

DroneShield-Aktie schwächer: Kapitalmaßnahme sorgt für Unsicherheit

DroneShield-Aktie schwächer: Kapitalmaßnahme sorgt für Unsicherheit

DroneShield beantragt die Notierung neuer Stammaktien. Die Maßnahme fällt in eine Phase, in der die Aktie deutlich unter Druck steht.

• DroneShield beantragt Notierung von 160.000 neuen Stammaktien
• Aktien stammen aus Ausübung von Mitarbeiter-Optionen, keine Kapitalerhöhung
• Kurs bleibt nach jüngstem Abverkauf unter Druck

Neue DroneShield-Aktien kommen an den Markt

DroneShield hat am heutigen Donnerstag die Notierung von 160.000 neuen voll eingezahlten Stammaktien an der australischen Börse ASX beantragt. Die Aktien sollen unter dem bestehenden Kürzel DRO gehandelt werden. Laut Unternehmensangaben stammen die neuen Papiere aus der Ausübung von Performance-Optionen, die im Januar 2026 fällig wurden. Die Optionen sind Teil des Mitarbeiter-Anreizprogramms, das der Gewinnung und Bindung von Talenten dient.

Die Ausgabe erfolgt ohne zusätzliche Kapitalaufnahme, da die Aktien durch Umwandlung bestehender Optionen geschaffen wurden. Sie sind gleichrangig mit den bereits ausgegebenen Aktien und nicht mit Verkaufsbeschränkungen versehen - Mitarbeiter können sie verkaufen, solange die Unternehmensrichtlinien und geltendes Recht eingehalten werden. Solche Schritte sind bei wachstumsorientierten Technologieunternehmen üblich und dienen vor allem der administrativen Abbildung von Vergütungsinstrumenten.

Technischer Schritt trifft auf nervösen Markt

Formal handelt es sich um einen routinemäßigen Vorgang. Dennoch fällt die Notierung in eine empfindliche Marktphase, in der Anleger auf jede Veränderung der Kapitalstruktur reagieren. Denn in den letzten vier Wochen hat die Aktie insgesamt kräftige 33,19 Prozent an Wert verloren.

Die aktuelle Schwäche der DroneShield-Aktie setzt sich auch am Donnerstag fort: Im Heimathandel in Sydney verlor das Papier letztlich 3,66 Prozent auf 3,160 AUD.

DroneShield verstärkt Führungsebene: Michael Powell wird neuer COO

Erst kürzlich gab DroneShield eine Personalie bekannt und berief Michael Powell zum Chief Operating Officer (COO). Das Unternehmen teilte dies in einer offiziellen Pressemitteilung mit. Powell übernimmt die operative Verantwortung mit sofortiger Wirkung und wird insbesondere die Skalierung der internationalen Geschäftsaktivitäten vorantreiben. Hintergrund der Personalentscheidung ist der anhaltende Nachfrageschub aus den USA und Europa, denn Verteidigungsministerien und Betreiber kritischer Infrastrukturen greifen verstärkt auf die Drohnenabwehr-Lösungen der Australier zurück.

Redaktion finanzen.at

Figma-Aktie zieht zweistellig an: Umsatz höher als von Analysten prognostiziert

Bildquelle: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

Analysen zu DroneShield Ltd

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
