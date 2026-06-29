DroneShield-Aktie stemmt sich gegen den Abwärtstrend: Wie nachhaltig ist das Kursplus?

DroneShield wächst operativ so stark wie selten zuvor, doch die Aktie bleibt im Abwärtstrend. Der Grund liegt weniger im Geschäft als in einer anhaltenden Vertrauens- und Bewertungsdiskussion.

• Aktie mit kurzfristigem Tagesplus trotz längerem Abwärtstrend• Operatives Geschäft bleibt stark wachsend• Vertrauen und Bewertung dominieren weiterhin das Sentiment

Die DroneShield-Aktie kommt nicht aus dem Abwärtssog heraus. Über drei Monate hat das Papier des australischen Spezialisten für Drohnenabwehr gut 40 Prozent verloren, seit Jahresbeginn rund 24 Prozent. Am Montag immerhin ein Lichtblick: In Sydney legte die Aktie zum Wochenstart 2,13 Prozent auf 2,33 AUD zu. Der eigentliche Treiber des längerfristigen Abwärtstrendes der jüngsten Zeit liegt aber nicht dort, wo Anleger zuerst hinsehen, nämlich im operativen Geschäft, sondern in einer Frage des Vertrauens.

Was den Absturz wirklich treibt

Schwerster Belastungsfaktor ist eine regulatorische Wolke. Seit Mai 2026 untersucht die australische Finanzaufsicht ASIC mögliche Meldeverstöße und Insiderhandel. Im Zentrum stehen Aktienverkäufe des früheren Vorstandschefs und des damaligen Verwaltungsratsvorsitzenden aus dem späten Jahr 2025. Solange diese Prüfung läuft, halten sich institutionelle Investoren zurück. Hinzu kommen hausgemachte Faktoren: Wiederholt meldete DroneShield neue Aktien aus der Ausübung von Mitarbeiteroptionen zur Notierung an, was die Verwässerung in den Vordergrund rückte. Nach einem Kursplus von rund 300 Prozent im Jahr 2025 war die Bewertung zudem extrem gedehnt.

Operativ läuft es eigentlich rund

Das Bemerkenswerte: Geschäftlich könnte es kaum besser laufen. Im ersten Quartal 2026 sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 121 Prozent, nach eigenen Angaben schrieb das Unternehmen vier Quartale in Folge einen positiven operativen Cashflow. Ein Auftrag des US-Verteidigungsministeriums über 24,9 Millionen US-Dollar unterstrich die Nachfrage. Für 2026 peilt DroneShield einen Umsatz von rund 248 Millionen AUD an, nach gut 217 Millionen im Vorjahr, was einem Plus von rund 276 Prozent entsprach. Parallel baut der Konzern Europa aus, mit einem Hauptquartier in Amsterdam und Produktion in Polen, und verstärkt den Vorstand, unter anderem mit einem früheren Konteradmiral. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 2,23 Milliarden AUD. Die jüngsten Aktienausgaben stellt das Management als reine Routine im Kapitalmanagement dar.

Warum die Börse nicht mitzieht

Genau an dieser Lücke setzt die kritische Lesart an. Das Problem ist kein operatives, sondern eines des Vertrauens, und Vertrauensfragen lassen sich nicht mit Auftragsmeldungen lösen. Die ASIC-Untersuchung zielt auf die frühere Führungsspitze, also auf die Governance, und genau das hält große Investoren fern, solange keine Klarheit herrscht. Die Darstellung der Aktienausgaben als bloße Routine trifft für die jüngste, winzige Tranche zu, blendet aber die summierte Verwässerung und die eigentliche Vertrauensfrage aus. Bei einer Bewertung, die zuvor Perfektion eingepreist hatte, schlägt jede Unsicherheit überproportional durch. So verpufft der operative Fortschritt an der Börse, statt den Kurs zu tragen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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