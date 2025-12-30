Der Auftragsboom bei DroneShield geht weiter. Nachdem der Drohnenabwehr-Spezialist erst kürzlich über Millionenaufträge aus Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum berichtete, folgt nun der nächste Coup.

• DroneShield erhält weiteren Auftrag• Tragbare Counter-Drone-Systeme für westlichen Militärkunden• Hardware auf Lager, Lieferung noch 2025 oder Anfang 2026

Das australische Rüstungsunternehmen DroneShield hat einen Auftrag über 8,2 Millionen AUD zur Unterstützung westlicher Militäroperationen an Land gezogen. Dies teilte das Unternehmen am 30. Dezember 2025 in einer offiziellen Pressemitteilung mit. Der neue Vertrag ist ein klares Signal, dass Fähigkeiten zur Abwehr unbemannter Luftsysteme (Counter-UAS) in modernen Konflikten zunehmend an Bedeutung gewinnen, und stellt bereits den dritten Auftrag dar, den DroneShield seit Mitte Dezember an Land ziehen konnte. Zuvor hatte sich das Unternehmen bereits einen Großauftrag aus Europa sowie einen Millionenauftrag im asiatisch-pazifischen Raum gesichert.

Wachstum im globalen Verteidigungsmarkt

Der neue Auftrag sieht nun vor, dass DroneShield über einen lokalen Wiederverkäufer, der Teil eines globalen, börsennotierten Verteidigungs- und Technologieunternehmens ist, tragbare Counter-Drone-Systeme, Zubehörteile, Ersatzkits sowie kontinuierliche Software-Updates an einen westlichen Militärkunden liefert. Die Lieferung der hardwarebasierten Systeme soll noch vor Ende 2025 oder zu Beginn des ersten Quartals 2026 abgeschlossen sein, die Zahlung ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen.

Nach Angaben des Unternehmens baut der Auftrag auf einer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Reseller auf, die sich über mehr als sieben Jahre erstreckt und bereits mehrere Programme umfasst hat. Diese Kontinuität unterstreiche nicht nur wirtschaftliche Stabilität, sondern auch die Fähigkeit von DroneShield, "zuverlässige, einsatzbereite Drohnenabwehrlösungen zu liefern, die schnell eingesetzt und in bestehende Streitkräftestrukturen integriert werden können", heißt es in der Mitteilung.

Technologie im Spiegel moderner Konflikte

Hand­geführte Counter-Drone-Systeme gelten heute laut DroneShield als unverzichtbar für Soldaten in dynamischen und umkämpften Einsatzgebieten. Sie würden die situative Wahrnehmung erhöhen, bei der Identifikation unbemannter Drohnen unterstützen und die Überlebensfähigkeit von Truppen auf dem Gefechtsfeld stärken, heißt es weiter. Laut DroneShield spielen diese Technologien eine wichtige Rolle dabei, Truppen Bewegungsfreiheit zu verschaffen und gleichzeitig Schutz vor asymmetrischen Bedrohungen aus der Luft zu bieten - ein Aspekt, der in militärischen Planungen immer stärker berücksichtigt werde.

Der neue Auftrag spiegele daher auch einen breiteren Trend wider: Militärische Beschaffung fokussiere sich laut dem Drohnenabwehr-Spezialisten zunehmend auf skalierbare, anpassungsfähige Systeme, die flexibel auf sich rasch verändernde Bedrohungslagen reagieren können.

So reagiert die DroneShield-Aktie

An der australischen Börse gab die DroneShield-Aktie im Verlauf des Dienstagshandels anfängliche klare Gewinne wieder ab und schloss letztlich um 0,32 Prozent tiefer bei 3,12 AUD. Bereits in den Sitzungen zuvor hatte der Anteilsschein unter Druck gestanden und sich an den letzten fünf Handelstagen insgesamt um 4,59 Prozent verbilligt. Seit Jahresbeginn haben Anleger aber dennoch weiterhin ein kräftiges Plus von 307,8 Prozent in ihren Depots.

