DroneShield vergrößert Aktienkapital: Neue Wertpapiere durch Optionsausübung

• DroneShield hat am Montag die Notierung von 500.000 neuen, voll eingezahlten Stammaktien beantragt

• Neue Wertpapiere resultieren aus der Ausübung von Performance-Optionen

• Aktien wurden im Rahmen eines Mitarbeiter-Anreizprogramms ohne Bareinlage emittiert



DroneShield gibt neue Aktien aus: Strategische Bedeutung der Kapitalmaßnahme

Die Ausgabe der 500.000 neuen Aktien ist Teil der langfristigen Vergütungsstrategie von DroneShield. Laut Unternehmensangaben bilden diese Performance-Optionen ein wesentliches Instrument, um hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Dies gelte als grundlegende Voraussetzung, um das dynamische Wachstum des Unternehmens im Sektor der KI-gestützten Drohnenabwehr weiter voranzutreiben. Die neuen Aktien sind den bestehenden Papieren in jeder Hinsicht gleichgestellt und nehmen ab sofort voll am Gewinnbezug teil.

Marktreaktion und Analysteneinschätzung

An der Heimatbörse in Sydney zeigte sich die DroneShield-Aktie am Dienstag robust und legte um 1,3 Prozent auf 3,90 AUD zu. Trotz der leichten Verwässerung durch die neuen Aktien bleibt die Stimmung unter Marktbeobachtern anscheinend positiv. Das Interesse an Verteidigungstechnologien, insbesondere im Bereich autonomer Abwehrsysteme, sorgt weiterhin für eine hohe Bewertung des Unternehmens an der ASX.

Aktuelle Daten des Analysehauses TipRanks unterstreichen diesen Optimismus: In den vergangenen drei Monaten haben zwei Analysten eine Bewertung für die kommenden zwölf Monate abgegeben, wobei beide Experten zum Kauf der Aktie raten ("Buy"). Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 4,70 AUD. Basierend auf dem aktuellen Kurs von 3,90 AUD ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 20,5 Prozent. Diese Prognose spiegelt das Vertrauen der Experten in die volle Auftragsbuch-Pipeline und die technologische Marktführerschaft von DroneShield wider.

