Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
|
31.12.2025 14:37:10
Drop in energy price cap from April forecast to save typical home £138 a year
Predicted 8% cut would bring upper limit energy suppliers can charge to lowest level since September 2024Great Britain’s household energy price cap is set to fall by 8% in April to its lowest in 18 months, a leading forecaster has said.The cap is expected to fall by the equivalent of cutting £138 off a typical annual dual-fuel bill, after the autumn budget shifted some charges to general taxation, according to Cornwall Insight, a consultancy that tracks the energy market. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
