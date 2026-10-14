Sharp Aktie
WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008
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14.10.2026 19:46:30
Drop-off charges at UK airports to be reviewed after sharp increase
Confirming the review, the government said it was "vital to ensure travel remains accessible and that passengers are treated fairly".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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