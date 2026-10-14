Sharp Aktie

Sharp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008

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14.10.2026 19:46:30

Drop-off charges at UK airports to be reviewed after sharp increase

Confirming the review, the government said it was "vital to ensure travel remains accessible and that passengers are treated fairly".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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