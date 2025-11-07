Genpact LtdShs Aktie
WKN DE: A0MXL7 / ISIN: BMG3922B1072
|
07.11.2025 19:42:14
Dropbox, Globus Medical, Expedia, Genpact And Other Big Stocks Moving Higher On Friday
This article Dropbox, Globus Medical, Expedia, Genpact And Other Big Stocks Moving Higher On Friday originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Genpact LtdShsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Genpact stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Genpact zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Genpact veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Genpact präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Dropboxmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dropbox
|24,84
|-0,96%
|Expedia Inc.
|218,30
|18,26%
|Genpact LtdShs
|35,73
|7,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.