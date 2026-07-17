|Ölpreise im Blick
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17.07.2026 11:40:40
Druck auf die EZB lässt nach: Teuerungsrate im Euroraum sinkt im Juni weiter
Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, sank ebenfalls. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) fiel auf 2,4 (2,6) Prozent. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.
Binnen Monatsfrist sanken die Verbraucherpreise im Juni in der Gesamtrate um 0,1 Prozent, in der Kernrate stiegen die Preise um 0,2 Prozent. Die vorläufigen Daten wurden damit - wie von Volkswirten erwartet - bestätigt.
Die verhaltenen Inflationsdaten weckten Hoffnungen, dass die EZB - die im Juni zum ersten Mal seit 2023 die Zinsen angehoben hatte - bei ihrer nächsten Sitzung am 23. Juli keine weitere Zinserhöhung vornehmen muss. Angesichts des schnellen Hin und Her am Persischen Golf ist aber schwer abschätzbar, wie die weitere Entwicklung sein wird.
DJG/apo/uxd
DOW JONES
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