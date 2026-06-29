Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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29.06.2026 17:31:38
Druck durch Musks SpaceX?: Neue Gerüchte lasten schwer auf Telekom-Aktie
Die Papiere der Telekom geraten massiv unter Druck. Wieder einmal erhalten Spekulationen über einen Zusammenschluss mit der US-Tochter T-Mobile neue Nahrung. Experten bezweifeln indes, dass ein solcher Schritt einen großen Mehrwert hätte. Offenbar könnte der Schritt aber mit Musk zusammenhängen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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