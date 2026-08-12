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12.08.2026 11:14:00
Druck-/Medienbranche mit drei Baustellen: Kosten, Bürokratie, Vergabe
Dessen Geschäftsführer Peter Sodoma forderte am Mittwoch "Rahmenbedingungen, die unternehmerisches Handeln erleichtern und Investitionen ermöglichen". Er nennt vier Punkte: Die Senkung der Lohnnebenkosten, den Abbau von teurem Verwaltungsaufwand und Chancengleichheit bei öffentlichen Auftragsvergaben. Hier wünscht sich der Verband Druck Medien eine verstärkte Berücksichtigung von Kriterien wie Nachhaltigkeit, Transportwege, Qualität oder die Sicherung von Arbeitsplätzen.
Als vierten Bereich fordert Sodoma eine erleichterte Finanzierung von Innovationen. "Damit die Druck- und Medienbetriebe notwendige Zukunftsinvestitionen wie in KI und Energie tätigen können, ist ein besserer Zugang zu Förderungen und Investitionskrediten erforderlich" so sein Appell.
stf/ivn
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