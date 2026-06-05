|Q1-Investments
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05.06.2026 03:19:40
Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
Druckenmiller bewies im ersten Quartal ein extrem glückliches Händchen bei seiner absoluten Lieblingsaktie, die er trotz einer bereits gigantischen Gewichtung nochmals massiv aufstockte. Gleichzeitig nutzte er die ersten Monate des Jahres für eine spektakuläre Aufholjagd im Energiebereich und setzte ein dickes Ausrufezeichen hinter eine südamerikanische Erholungsstory, während einige ehemalige Tech- und Biotech-Schwergewichte im Ranking Federn lassen mussten.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Aktienbeteiligungen des Starinvestors nach ihrem Anteil am Gesamtdepot zum 31. März 2026. Investitionen in andere Anlageformen wie beispielsweise ETFs wurden nicht berücksichtigt.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at
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