Drugs Made In America Acquisition hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at