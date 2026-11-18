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18.11.2026 06:31:28
Drugs Made In America Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Drugs Made In America Acquisition hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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