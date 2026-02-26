|
26.02.2026 06:31:29
Drummond Ventures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Drummond Ventures hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
