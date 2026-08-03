DSM-Firmenich Aktie
WKN DE: A3D2TK / ISIN: CH1216478797
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03.08.2026 20:03:30
Dry Danube River threatens nuclear power in Romania, Hungary
Hungary's Paks nuclear power plant was operating at about 10% of capacity because of a lack of cooling riverwater. In Romania, the military blew up a rock outcrop in a bid to improve water flow to the Cernavoda plant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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