DSM-Firmenich Aktie
WKN DE: A3D2TK / ISIN: CH1216478797
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11.08.2026 09:55:20
Dry Danube River threatens nuclear power in Romania, Hungary
Hungary's Paks nuclear power plant was operating at about 10% of capacity because of a lack of cooling river water. In Romania, the military blew up a rock outcrop in a bid to improve water flow to the Cernavoda plant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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