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17.11.2026 06:31:28
DS DANSUK: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
DS DANSUK hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
DS DANSUK vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 858,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -82,180 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 332,91 Milliarden KRW gegenüber 254,83 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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