DS DANSUK hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DS DANSUK lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 82,74 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -158,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,65 Prozent auf 254,83 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 259,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at